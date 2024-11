Calciomercato il Real Madrid piomba su Trent Alexander-Arnold

Leggi su Sportface.it

Ilsu. Sia fonti inglesi che spagnole, come il Mundo Deportivo, confermano che i Blancos hanno contattato i Reds per comunicare il proprioe interesse nei confronti del 26enne che è in scadenza di contratto. I Blancos di Ancelotti, del resto, devono fare i conti con l’emergenza infortuni e con i lunghi stop di Dani Carvajal e Militao., ilsuSportFace.