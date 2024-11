Perugiatoday.it - Calcio serie C, Sestri Levante - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta

Leggi su Perugiatoday.it

E' stata una settimana caratterizzata da eventi di varia natura in casa. Prima il doppio derby con l'Arezzo, che ha avuto un esito soddisfacente ma solo in parte, poi il rafforzamento della struttura societaria con l'arrivo di Mauro Meluso, pronto a dar manforte in sede dimercato e.