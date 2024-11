Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza Toscana. L’Asta Taverne sfida la Baldaccio Bruni. Mister Bartoli: "Ci daranno filo da torcere»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Scenderà in campo in anticipo e al Gino Manni di Colle Val d’Elsa, questo pomeriggio (start alle 14,30),. L’ennesimo spostamento, per una gara interna, non per volontà del club: avversario di turno la. Lainaugurerà la 13ma giornata di campionato. "Giochiamo in ‘casa’ nel terzo campo diverso – ha detto il tecnico arancioblù, Stefano(nella foto) –: è una difficoltà per tutti ma ormai dobbiamo andare oltre, pensando a ricavare il massimo dalla partita". "In settimana, purtroppo, abbiamo avuto lo stop per infortunio di Parricchi, mentre Manganelli non ci sarà causa squalifica – ha aggiunto –. Fortunatamente tutti si stanno allenando alla grande e quindi ci faremo trovare pronti: l’importante è dare continuità ai risultati". Proprio quella continuità che sta mancando alla, l’avversaria di turno.