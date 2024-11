Liberoquotidiano.it - C.sinistra: Calenda, 'con rivolta sociale non si torna al governo, impossibile intesa con Azione'

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Il Pd è stato il partito che più di ogni altro ha incarnato nella seconda Repubblica la cultura di. Lo ha fatto a livello nazionale e a livello locale con ottimi sindaci e governatori. Dal varo delConte due questa cultura ha iniziato a cambiare profondamente, spostandosi verso il populismo. Per populismo intendo in primo luogo l'uso degli slogan al posto delle soluzioni die l'adozione di un criterio di semplificdella realtà come bussola rispetto ai cambiamenti. Spiace dire che con Elly Schlein questa mutè approdata alla sua fase finale". Lo afferma il segretario di, Carlo. "Il green sbandierato come parola d'ordine senza curarsi dei suoi effetti sociali; la sicurezza diventata parola impronunciabile; la mancanza di soluzioni concrete per affrontare qualsiasi problema industriale, economico o; le parole assurde e incomprensibili sulla Commissione europea e balbettanti sull'Ucraina e da ultimo l'abbraccio con la '' non meglio specificata di Landini, hanno portato il principale partito della-lamenta ancora- su posizioni molto simili a quelle di Mélenchon in Francia".