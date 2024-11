Quotidiano.net - Brevetti, l'innovazione in Italia si fa in provincia

L'insi fa in. La crescita contenuta delle domandene di brevetto pubblicate nel 2023 dall'Epo (European Patent Office) sono state fatte dalle province, soprattutto del Nord. E' quanto mostra l'analisi effettuata da Unioncamere e Dintec, che indica come Milano, da sempre leader per numero dini in Europa, ha registrato una lieve flessione del 3,82%, con 698pubblicati nel 2023 rispetto ai 726 del 2022. Bologna, con 26in più, e Torino, in leggero aumento (+3), mantengono saldamente la seconda e terza posizione nella classifica per, mentre Roma mostra un lieve rallentamento (-8) nella sua capacità innovativa. Altra storia se si allarga l'osservazione a tutto il territoriono. Guardando solo alle province che abbiano pubblicato almeno 40, variazioni a due cifre, sebbene su numeri contenuti, si riscontrano per Alessandria, Monza, Rimini, Ancona, Bari, Modena, Novara, Lucca, Mantova, Chieti, Vicenza, Varese, Udine e Verona.