Lanazione.it - Bracconieri nella tenuta di San Rossore: due denunciati

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 30 novembre 2024 - I carabinieri forestali della compagnia di Pisa, in collaborazione con le guardie del Parco Regionale Migliarino SanMassaciuccoli, hanno denunciato due persone trovate a cacciare illegalmente all'interno dell'area protetta. I, colti di sorpresa dai militari, erano armati di una carabina dotata di silenziatore e visore notturno, strumenti altamente sofisticati e illegali all'interno di un'area naturale protetta. Le armi e tutta l'attrezzatura utilizzata per l'attività venatoria sono state sequestrate. L'operazione è il frutto di una stretta collaborazione tra i carabinieri forestali e le guardie del Parco di San, a dimostrazione dell'importanza del lavoro di squadratutela dell'ambiente. Gli interventi congiunti delle forze dell'ordine e degli enti preposti alla gestione delle aree protette, spiega un comunicato, sono fondamentali per contrastare il fenomeno del bracconaggio e garantire la salvaguardia degli ecosistemi.