BlueWhale la balena blu | il drone sottomarino elaborato dalla marina tedesca e testato nel Mar Baltico

Roma, 30 novembre 2024 – Nello scenario degli scudi di difesa sempre più aggiornati e tecnologici, lablu, è in agguato pronta a scrutare sotto il mare e se necessario a colpire. E' il nuovodi ultima generazionemilitareche lo hacon successo nel Mardopo oltre due settimane di prove nell’ambito di un processo denominato Operational Experimentation (OPEX). Non è un caso che la Bundesmarine, pur in collaborazione con un centro tecnologico e operativo della Nato dislocato a Kiel, abbia deciso di mettere in camponel. Questo angolo di mare del Nord è infatti stato un preoccupante teatro di recenti episodi ancora non chiariti che hanno visto il danneggiamento di due cavi sottomarini di connessione fra Finlandia e Germania e fra Svezia e Lituania.