Aleph-tales.it - Biscotti al Matcha con marmellata di Feijoa

Leggi su Aleph-tales.it

Piccola gemma naturale, verde brillante e dalla forma curiosa, laha un sapore molto particolare: una fusione, nella sua polpa, di limone, mela e vaniglia e con una corposità simile in tutto e per tutto alla mela. Un ingrediente praticamente perfetto per moltissime preparazioni (dolci e salate)! Le proprietà dellaProprio in tardo .