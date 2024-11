Oasport.it - Biathlon oggi in tv, staffetta mista e single mixed Kontiolahti 2024: orari, programma, startlist, streaming

, sabato 30 novembre, entrerà nel vivo a, in Finlandia, la prima tappa della Coppa del Mondo-2025 di: alle ore 13.15 italiane si terrà la, mentre alle ore 15.45 italiane si disputerà la.L’Italia sarà rappresentata nellada Samuela Comola e Lukas Hofer, mentre nellaa darsi il cambio saranno Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel.Guarda la Coppa del Mondo disu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseLe dirette tv dellae dellasaranno fruibili rispettivamente su Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la direttasarà a cura di discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.