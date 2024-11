Inter-news.it - Bayern Leverkusen supera l’Union Berlino! Schick ancora in gol

Il Bayerdi Xabi Alonso continua a stupire in Bundesliga, espugnando l’Alten Försterei dicon un combattuto 2-1 contro, nella sfida valida per la dodicesima giornata del campionato tedesco. EUROAVVERSARI – Per il, prossimo avversario dell’Inter in Champions League, la vittoria controrappresenta un successo prezioso in campionato, che consente ai Werkself di salire al secondo posto in classifica con 23 punti, al pari dell’Eintracht Francoforte, confermandosi tra le squadre più in forma della stagione. La partita si apre subito con i ritmi altissimi imposti dagli ospiti. Al 5?, Jeremie Frimpong trova il gol del vantaggio con un preciso inserimento, sfruttando un assist millimetrico per battere il portiere berlinese., nonostante le difficoltà di inizio stagione, non si lascia abbattere e reagisce con determinazione.