Battuto Donald Trump Sinner vince sempre | il record che ha sconvolto Napoli

A San Gregorio Armeno, la strada dei pastori di, pienone con la strada invasa da turisti. Per consentire un deflusso delle persone è scattato da oggi fino alla vigilia di Natale un senso unico pedonale. A vigilare sulla situazione soprattutto per scongiurare pericolosi assembramenti la Polizia municipale. Il senso unico sarà in vigore nei week end e poi ogni giorno dal 20 al 24 dicembre. Anche oggi centinaia di bus provenienti da diverse zone della regione e anche da altre parti del Sud sono stati fatti confluire nell'area portuale. Poi tutti in fila verso San Gregorio. Nei giorni scorsi aveva fatto rumore e provocato polemiche un'ipotesi di introdurre un ticket di 5 euro per l'ingresso all'area delle botteghe artigiane. Ad attirare l'attenzione i pastori in terracotta, personaggi storici del presepe ma anche tantissimi legati all'attualità.