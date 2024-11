Europa.today.it - Baseball, scatta la stagione indoor giovanile

Leggi su Europa.today.it

I piccoli del Piacenza si tuffano da domani nellache per buona parte dell'inverno li vedrà in campo nei palazzetti emiliani. Il primo appuntamento a Sala Baganza, in provincia di Parma, alla palestra della scuola primaria "A. Maestri". Per buona parte dei biancorossi allenati da.