Ilfattoquotidiano.it - Barriere anticarro in cemento a perdita d’occhio, la Polonia fortifica il confine con la regione russa di Kaliningrad: il video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il primo ministro polacco Donald Tusk si è recato sabato aldel suo paese con ladiper ispezionare i progressi nella costruzione dizioni militari lungo la frontiera orientale, definendolo “un investimento per la pace”. La visita di Tusk arriva un mese prima che laassuma la presidenza di turno dell’Unione europea composta da 27 membri. I funzionari polacchi affermano che la loro priorità è quella di esortare gli europei a rafforzare le difese in un momento di aggressionee con un cambiamento in arrivo a Washington. Alcuni leader europei temono che la nuova amministrazione di Donald Trump possa essere meno impegnata nella difesa dell’Europa. Il governo e l’esercito polacchi hanno iniziato a costruire il sistema denominato East Shield quest’anno.