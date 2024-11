Lapresse.it - Bari, estradata in Italia la latitante georgiana accusata di omicidio

Si è conclusa ieri, con il suo arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino, la lunga latitanza di Maka Katibashvili, 43 anni, cittadinaricercata a livello internazionale pervolontario e violazione della legge sulle armi. La donna, ritenuta affiliata all’organizzazione criminaledi stampo mafioso nota come ‘Ladri nella legge’, deve scontare in21 anni di carcere per aver svolto il ruolo di basista nell’di Revaz Tchuradze, un connazionale assassinato ail 6 gennaio 2012. Katibashvili viveva in Turchia con falsa identità, ma è stata rintracciata grazie alla collaborazione tra la Squadra Mobile die le forze di polizia turche.