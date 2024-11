Europa.today.it - Ballando con le Stelle: Peron con la stampella, Zilli non ce la fa, spoiler di Selvaggia su Sanremo 2025

Leggi su Europa.today.it

Non inizia certo nel modo migliore il percorso della nuova coppia dicon le2024, composta da Federica Pellegrini e da Samuel, richiamato per entrare in corsa, dopo il clamoroso allontanamento di Angelo Madonia, avvenuto questa settimana. Lo storico maestro però, si presenta.