Tpi.it - Ballando con le stelle 2024 streaming e diretta tv: dove vedere la decima puntata

Leggi su Tpi.it

con letv:ladi oggiStasera, sabato 30 novembre, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda ladicon le, il programma condotto da Milly Carlucci composto da dodici puntate. Si tratta della 19esima edizione del dancing show campione d’ascolti, che vede 13 vip cimentarsi a suon di balli accompagnati da altrettanti ballerini professionisti.con leintv e in? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.In tvLo show, come detto, va in onda stasera, sabato 30 novembre, alle 20,35 su Rai 1, subito dopo il Tg1.con leliveNon solo tv. È possibile seguire il programma anche inlive tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai indal proprio pc, tablet o smartphone.