Azzurra Colli-Trodica il big match. Assenze per il Casette Verdini

In Promozione si gioca la 13esima giornata, ecco la presentazione di Pietro Giacomini, ds del: "Si tratta di una partita aperta a tutti i risultati tra realtà con le carte in regola per salire di categoria".Sbt-Porto Sant’Elpidio: "Gli ospiti hanno un organico più forte, ma l’sul suo campo sa farsi rispettare. Gli ospiti sono favoriti, ma dovranno sudare".-Settempeda: "È una sfida tra squadre che stanno facendo bene. Noi lamentiamo delle, ma ciò non deve essere un alibi. Sarà una gara aperta e speriamo di fare bene". Palmense-Aurora Treia: "La Palmense è una squadra importante, l’Aurora dovrà stare molto attenta in una partita aperta a ogni risultato". Sangiorgese-Monticelli: "Il Monticelli ha cambiato guida tecnica e può contare su un buon organico, potrebbe fare il pieno ma la Sangiorgese ha lanciato da Treia segnali di essersi ripresa dalla crisi".