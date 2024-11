Avvocati tribunale di Napoli | firmato l’accordo per i compensi

Leggi su Ildenaro.it

Neldiè statoil protocollo per iagli. Con la sottoscrizione del protocollo avvenuta tra il presidente deldi, Elisabetta Garzo, il presidente dell’Ordine degliCarmine Foreste e il presidente di Camera penale, Marco Campora, sono stati stabiliti i principi generali in materia di liquidazione diper il patrocinio a spese dello Stato e per la difesa d’ufficio. I punti essenziali oggetto del protocollo riguardano: la riduzione dei tempi di liquidazione, con la previsione della presentazione dell’istanza “siamm” prima della chiusura del processo, così che il giudice possa emettere il decreto di liquidazione in camera di consiglio o, al più tardi, con il deposito della motivazione. C’è, poi, l’adeguamento degli importi delle liquidazioni deiprofessionali alla luce dell’ultimo aggiornamento tariffario, determinando così un aumento degli stessi rispetto a quelli previsti dal precedente protocollo.