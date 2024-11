Ilgiorno.it - Autorità e autorevolezza

C’è una sottile linea rossa che collega. La prima è il potere esercitato all’interno di una certa organizzazione. La seconda comprende la legittimazione, la giustificazione a esercitare quel potere.è un concetto unidirezionale, dall’alto verso il basso, mentre l’viene dal riconoscimento degli altri del potere e quindi ha in sè una bidirezionalità. L’non accompagnata dall’fa spesso rima con tirannia e, in genere, non porta mai a nulla di piacevole. Come quanto accaduto su un campo di serie D. La squalifica di quattro giornate ad Alessandro Sala, centrocampista della Pro Sesto dopo la gara con il Club Milano, è già un caso con la società che non solo ha fatto ricorso ma ha presentato pure un esposto alla Procura Federale contro il direttore di gara.