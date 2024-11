Sondriotoday.it - Autori di furti in serie in Svizzera bloccati e arrestati a Bianzone

Ieri mattina i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tirano hanno tratto in arresto tre cittadini di nazionalità est europea, in esecuzione del mandato di arresto internazionale emesso dalletà svizzere per il reato di furto aggravato.Operazione tempestiva.