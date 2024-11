Atletica, Marcell Jacobs incontra papà Lamont dopo 16 anni

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 30 nov. (askanews) –non si vedevano dal 2008. Il loro rapporto non è mai stato buono. Ma oggi, in occasione del Thanksgiving Day, si sono riavvicinati, cercando di ricomporre una frattura di lunghissima data., militare statunitense, conobbe Viviana Masini, la mamma di, durante la sua permanenza nella base di Vicenza. Ma si allontanò pocola nascita del bambino, quando fu trasferito in un’altra struttura dell’esercito americano in Sud Corea, lasciandolo crescere, di fatto, senza una figura di riferimento paterna. I due sembravano potersi riunire in occasione del matrimonio di, celebrato nel settembre 2022. Ma tra i duecenti invitati mancò la figura più attesa., come spiegato poi da, “lo bidonò”. Oggi,vive e si allena negli Stati Uniti, all’interno di un percorso intrapreso nel tentativo, poi fallito, di difendere il titolo nei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024.