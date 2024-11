Cms.ilmanifesto.it - Astrid’s Saints, favola nera per madri inquiete

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Fin dai titoli di testa viene sancito come «fairy tale di Mariano Baino» e non come semplice «film»: «Eh sì, una dark fairy tale. Alla fine le favole dei Grimm .peril manifesto.