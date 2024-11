Genovatoday.it - Assi di forza, le nuove pensiline 'smart' con telecamere di sorveglianza

Leggi su Genovatoday.it

Installata a Genova la prima pensilina '' nell'ambito del progetto dei quattrodidel trasporto pubblico locale, all'incrocio tra via Piacenza e via Lodi. Primo tassello, quindi, in Val Bisagno, poi anche lungo glidi Ponente, Levante e Centro. Si tratta di un prototipo e.