Ascolti TV | Venerdì 29 novembre 2024 The Voice Kids svetta al 23 8% 37 mln e allunga su Il Patriarca 12 8% – 21 mln

Nella serata di ieri,29, su Rai1 Theha interessato 3.716.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale5 Il2 ha conquistato 2.143.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 Falla girare intrattiene 462.000 spettatori pari al 2.6%. Su Italia1 Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone incolla davanti al video 1.004.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 FarWest segna 562.000 spettatori e il 3.4%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.167.000 spettatori (8.2%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 905.000 spettatori e il 6.5%. Su Tv8 Quantum of Solace ottiene 353.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 1.133.000 spettatori (6.2%). Sul 20 The Italian Job fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 The Predator è scelto da .