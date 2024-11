Liberoquotidiano.it - Artigiano in Fiera: il mondo in vetrina a Milano fino all'8 dicembre

, 30 nov. (Adnkronos) - Si è aperto oggiin, uno degli eventi più attesi da tutti, in programmaa domenica 8dalle 10.00 alle 22.30 con ingresso gratuito aRho. Quest'anno la più importante manifestazione internazionale dedicata all'artigianato conta 2.800 stand espositivi provenienti da 90 Paesi in 8 padiglioni. Dall'abbigliamento al design, dall'arredo agli accessori, dai gioielli agli alimenti, passando dai prodotti per la salute, il benessere e il tempo liberoinè una “piazza” innovativa nata per esaltare la bellezza e il valore delle arti e dei mestieri, dove poter fare acquisti originali, autentici e di qualità attenti alla filiera e rispettosi dell'ambiente. “Con la loro capacità di innovare e adattarsi, le micro e piccole imprese rappresentano non solo il motore dell'economia italiana ma anche un patrimonio culturale inestimabile” ha commentato Antonio Intiglietta, Presidente Ge.