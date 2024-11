Anci Manfredi | Il Governo investa su sistemi socio assistenziali

Leggi su Ildenaro.it

Sulla sanità “abbiamo posto un problema alche non è solamente un tema di risorse, ma anche del diciamo di competenze e di organizzazione. Una grande criticità e la sanità territoriale, soprattutto nelle aree più fragili delle aree urbane e nelle aree interne dov’è la mancanza di presidi crea spesso grande disagio sociale”. Lo ha detto il sindaco di Napoli e presidente dell’, Gaetano, agli Stati Generali della Ripartenza in corso a Bologna. “Un tema fondamentale non è solo investire di più in sanità, impegno che viene richiesto ovviamente da tutti, ma avere anche una migliore integrazione dei servizi-sanitari che soprattutto nelle aree di fragilità è determinante per avere un miglioramento della qualità dei servizi”.L'articolo: Ilsuproviene da Ildenaro.