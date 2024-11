Brindisireport.it - Altro incendio nella notte: a fuoco tre auto, due della stessa persona

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - Dopo l'che ha interessato un appartamento in via Osanna,intervento dei vigili del, sempre in città. A stretto giro di posta, infatti, un'altra partenza del comando provinciale di Brindisi è dovuta intervenire al rione Commenda, questa volta per strada. Ad andare a.