Lidentita.it - Allerta meteo oggi in 4 regioni, in arrivo neve e venti di burrasca

Leggi su Lidentita.it

(Adnkronos) – Il freddo e il maltempo dominano il quadroin Italia,sabato 30 novembre ecco la. L'aria fredda dall'Europa orientale determina la nuova svolta con precipitazioni a carattere nevoso fino a quote alto-collinari sulledel medio versante adriatico in una giornata che sarà caratterizzata daforti provenienti da nord. .in 4, indiL'Identità.