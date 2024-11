Ilrestodelcarlino.it - Alle 21.30 l’afrojazz della Nadt Orchestra

Con otto membri di talento, laoffre un’affascinante fusione di generi e stili.Per conoscere da vicino la loro musica, appuntamento stasera21.30 al Mama’s Club, in via San Mama 75, a Ravenna. La loro musica trascende i confini, portando gli ascoltatori in un viaggio di esplorazione ritmica e scoperta sonora dell’energia collettivaband e la passione traspare in ogni esibizione, creando un’esperienza coinvolgente e indimenticabile per il pubblico.L’ultimo lavoroband sarà in uscita quest’inverno, con la supervisione artistica di Tommaso Colliva ( Muse, Calibro 35) e la partecipazione di nomi illustri come Pasquale Mirra e Gianluca Petrella.