Isaechia.it - Alessandro Basciano a La zanzara parla di Sophie Codegoni: “Persona instabile, una volta ho dovuto chiamare l’ambulanza”

Negli scorsi giorniè stata ascoltata dagli inquirenti in merito al suo rapporto con, incarcerato e poi rilasciato dopo nemmeno 48 ore per le accuse di stalking e minacce nei confronti dell’ex compagna e madre di sua figlia (clicca QUI per leggere).Interrogata per cinque ore,ha confermato le minacce ricevute dall’ex, spiegando di non aver mai ritirato la querela depositata lo scorso anno e chiarendo anche la questione della borsa da diecimila euro ricevuta in regalo proprio nei giorni della denuncia.In seguito alle dichiarazioni della giovane,è tornato are di lei, prima nel corso del programma Labuona, condotto da Caterina Balivo (clicca QUI per leggere le sue dichiarazioni) e poi ospite della trasmissione radiofonica La, di Giuseppe Cruciani.