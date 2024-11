Feedpress.me - Aleppo nelle mani dei ribelli jihadisti, decine di migliaia di civili in fuga. L'Onu avvia l'evacuazione: anche italiani nel primo convoglio

didisono indaverso le zone rurali di Idlib, nel nord-ovest della Siria , dopo che gruppi armati contrari al regime del presidente siriano Bashar al-Assad hanno preso il controllo di gran parte della città: lo riporta il quotidiano in lingua inglese The Express Tribune con sede in Pakistan . Secondo il giornale, che cita fonti locali, le forze di opposizione.