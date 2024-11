Ilgiornaleditalia.it - Aleppo, "militari dell'Isis sparano contro soldati siriani prigionieri disarmati e seduti per terra uccidendoli a sangue freddo" - VIDEO CHOC

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

I jihadisti hanno conquistato, migliaia di civili sono in fuga Alcuni "hanno disarmato alcuniadcostringendoli a sedersi per, poi hanno sparatodi loro a". Ilsta facendo il giro del web, ma no