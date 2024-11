Messinatoday.it - Akademia Sant’Anna impegnata in trasferta contro l’inseguitrice San Giovanni

Ultima giornata di andata di regular season e sfida di cartello per. Al “PalaMarigna” la formazione messinese, prima in classifica e unica imbattuta di tutta la serie A2 di pallavolo femminile, affronterà domenica sul taraflex romagnolo la Omag-Mt San Giovanni in M.no, seconda.