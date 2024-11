Lanazione.it - Affitti brevi, pochi già in regola

, in Toscana sono ancora tante le strutture nonrizzate. A poche settimane dalla scadenza del primo gennaio 2025 entro cui qualsiasi unità immobiliare destinata alla locazione turistica deve munirsi del cosiddetto CIN, ovvero il Codice Identificativo Nazionale, nonché della dotazione minima dispositivi di sicurezza e la presentazione al Comune della Segnalazione Certificato di Inizio Attività (SCIA), secondo i dati del Ministero del Turismo delle 63mila strutture interessate ben il 36% delle stesse (oltre 23 mila) non ha ancora richiesto il codice identificativo. In Toscana al primo posto Grosseto con il 45% delle strutture senza il CIN, seguita da Firenze con il 43%, poi Livorno (39%), Massa (33%), Pistoia (31%), Prato (30%), Lucca (29%), Arezzo (25%) e Pisa (24%). Siena, invece, con il 20% di strutture ancora senza CIN è la più "virtuosa".