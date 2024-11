Ilgiorno.it - A Milano apre un’hamburgeria pugliese, duemila in coda per cantare con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro

Leggi su Ilgiorno.it

– C’era anche, voce e anima dei, all’inaugurazione da record del nuovo locale Cantiere Hambirreria a, in corso Garibaldi 104. L’altra sera una lunga dove una lunga fila di appassionati (oltrepersone) ha invaso l’ingresso fin dalle prime ore dell’apertura, confermando il grande affetto per il locale dallo stile old industrial ideato dai fratelli Vetrugno nel 2017. Dopo le aperture di Lecce,– con il piccolo ma dinamico Hambirstore – e New York, Il Cantiere Hambirreria raddoppia gli spazi in corso Garibaldi riconfermandosi come punto di riferimento per gli amanti di hamburger, birra e autentici sapori pugliesi nel capoluogo lombardo. Ad arricchire l’evento, oltre al dj set, anche la presenza della famosa pop band salentina Avvocati Divorzisti, insieme a tanti ospiti d’eccezione come, voce e anima dei, che ha scelto il Cantiere per festeggiare il lancio del nuovo disco Free Love.