Quotidiano.net - Zelensky, 'tregua possibile con l'Ucraina sotto l'ombrello Nato'

Il presidente ucraino Volodymyrsi è detto pronto in un'intervista a Sky News a un accordo di cessate il fuoco con la Russia anche senza la restituzione immediata dei territori occupati da Mosca nel conflitto ma a condizione che l'abbia l'della. "Se vogliamo porre fine alla fase calda della guerra, dobbiamo prenderel'dellail territorio dell'che abbiamoil nostro controllo", ha affermato. Dobbiamo farlo in fretta. E poi sul territorio (occupato,ndr) dell', l'può riportarli indietro in modo diplomatico", ha aggiunto.