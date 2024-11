Nerdpool.it - YOUR FRIENDLY NEIGHBORHOOD SPIDER-MAN: il teaser del nuovo Spidey in streaming

È stato rilasciato undi-Man che svela che questoMan ha una passione per loe per Disney Plus. Possiamo anche ascoltare parte del tema della serie!Per la prima volta in un decennio,-Man ha riportato Marvel a uno degli eventi più iconici di New York, la Macy’s Thanksgiving Day Parade, per celebrare le sue radici e quelle di Marvel a New York, la casa di Marvel e della sua storia di fumetti di 85 anni.Alcune riprese ufficiali del carro del supereroe sono state condivise sui social media, insieme a un’anticipazione del-Man di mese prossimo.In questo, scopriamo che l’eroe trasmette le sue avventure ai suoi sostenitori (è un adolescente, quindi ci sta) e ascoltiamo un po’ della classica sigla degli anni ’60, sebbene con un tocco moderno.