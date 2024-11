Wind Rose, una data a Milano nel 2025

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –, tra le formazioni di punta del panorama power/folk metal con influenze fantasy, annunciano il nuovo tour da headliner in Europa, dopo aver raccolto consensi unanimi in tutto il mondo grazie a show coinvolgenti e al recente nuovo album ‘Trollslayer’. La band toscana chiuderà il tour europeo con quella che sarà la loropiù grande di sempre in Italia: appuntamento all’Alcatraz disabato 25 ottobre. La serata sarà aperta dalle esibizioni di Orden Ogan ed Angus McSix. I biglietti sono in vendita su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita. L'articolo, unanelproviene da Daily Show Magazine.