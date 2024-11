Lanazione.it - Volley, trasferta ad Agliana per la Verodol Casciavola

(Pisa), 29 novembre 2024 -impegnativa per laCBDche domani alle 18, per la nona giornata del campionato di Serie C andrà a far visita all’Aglianese, formazione che in classifica si trova appaiata alle rossoblù. Si tratta quindi di uno scontro diretto da vincere per uscire dalle zone più delicate della classifica, ma si gioca su un campo mai facile contro una formazione che contrariamente alle rossoblù in questo campionato ha già ottenuto due vittorie “piene”. In casa casciavolina si è lavorato duramente anche questa settimana pur dovendo fare i conti con qualche acciacco. Il coach rossoblù spera che la squadra, nonostante la sconfitta di sabato al tie break, abbia acquisito maggiore consapevolezza, visto che è riuscita e tenere testa, ed a tratti dominare, una corazzata come ilLivorno.