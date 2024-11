Novaratoday.it - Viva Vittoria Novara, come adottare le coperte contro la violenza sulle donne

Leggi su Novaratoday.it

É ancora possibile contribuire alla raccolta fondi diadottando lerimaste dopo l'evento di domenica 24 novembre in piazza Martiri, quando 3mila trapunte colorate hanno "invaso" la piazza novarese per dire No allale.Da sabato 30 novembre le.