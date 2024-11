Veneziatoday.it - Violenza sulle donne, i carabinieri di Venezia hanno denunciato cento persone in più

Leggi su Veneziatoday.it

In occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione dellacontro le”, fissata il 25 novembre, si sono illuminate d’arancione le facciate delle caserme del comando provincialedi, in adesione alla campagna internazionale denominata “Orange the world”.