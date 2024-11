Ilgiorno.it - Video inneggianti al terrorismo islamico: condannato 50enne egiziano di Sesto

San Giovanni (Milano), 29 novembre 2024 - La Corte di Assise di Monza haa 5 anni e mezzo di reclusione e poi all'espulsione dall'Italia Mohamed Nosair,abitante aSan Giovanni accusato di avere "scaricato e condiviso"al. I giudici hanno disposto anche l'interdizione dai pubblici uffici e la confisca del telefonino di Nosair e dei suoi profili social già sottoposti a sequestro dove, secondo l'accusa, "postava, anche in gruppi di centinaia di persone, audio e foto di propaganda sulla Sharia,di attentati e decapitazioni, dispacci Isis su vittime militari e civili, con l'obiettivo di contrastare la religione cristiana". Per il, imputato di partecipazione ad associazione con finalità di, il pm milanese Alessandro Gobbis aveva chiesto la condanna a 7 anni e mezzo, la stessa ottenuta a Milano a 5 anni dopo lo 'sconto' del rito abbreviato per un altro, Alaa Refaei, 44 anni, muratore residente a Monza.