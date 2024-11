Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2024 ore 20:30

DEL 29 NOVEMBREORE 20.20 FEDERICO DI LERNIABEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO LA CHUSURA A CAUSA DI UN INCIDENTE DELLA REGIONALE 313 DI PASSO CORESE ALL’ALTEZZA DI GALANTINA. NEI DUE SENSI DI MARCIA.INCIDENTE ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD TRA LA ABARRIERASUD E TORRENOVA IN DIREZIONE RACCORDOSUL RACCORDO RALLENTASMENTI IN ESTERNA TRA APPIA E DIRAMAZIONESUDCODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIAMENTRE SULL APONTINA ABBIAMO RALLENTAMENTI A TRATTI DA CASTELNO AD APRILIADA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral