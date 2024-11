Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2024 ore 11:30

DEL 28 NOVEMBREORE 10.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAÈ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALENEL TRASPORTO PUBBLICO Aè RIDOTTO DI 4 ORENELLA RETE GESTITA DA ATACREGOLARE LE METROPOLITANE A, B, B1, C E LA FERRONTRANVIA TERMINI CENTOCELLEIL SERVIZIO DI SUPERFICE NON è GARANTITOPER QUANTO RIGUARDA LE FERROVIE REGIONALILA METRE è REGOLARE LAVITERBO è ATTIVA CON RIDUZIONI DI CORSEORA LAPER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E FLAMINIAIN ESTERNA SI RALLENTA DALL’ARDEATINA ALLA DIRAMAZIONESUDSULLA STATALE PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, IN DIREIZONEDIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERISULLA-TARQUINIA PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLE BARRIERE DI SICUREZZA RESTA CHIUSO LO SVINCOLO CERVETERI-LADISPOLI, IN USCITA PER IL TRAFFICO CHE PROVIENE DAIN ALTERNATIVA è POSSIBILE UTILIZZARE L’USCIT DI TORRIMPIETRALA RIAPERTURA È PREVISTE alle ore 16,00 di oggi VENERDÌ 29 NOVEMBRE ALLE ORE 16.