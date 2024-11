Quotidiano.net - Via libera finale dell'Ue alle nozze tra Ita e Lufthansa

Leggi su Quotidiano.net

L'Ue ha approvato in via definitiva letra Ita e. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate. Il viadi Bruxelles è arrivato, come anticipato nei giorni scorsi, entro la scadenza del mandatoa prima Commissione von der Leyen. Le parti potranno ora procedere al closing'operazione dal valore complessivo di 829 milioni di euro.