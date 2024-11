Via libera del Consiglio dei ministri al Dl Giustizia

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – Ildei, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dellaCarlo Nordio, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di. Lo comunica Palazzo Chigi. Le nuove norme, tra l’altro, rafforzano gli strumenti a disposizione dell’autorità giudiziaria a tutela delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori. Si integrano le norme relative alle “particolari modalità di controllo”, cioè al cosiddetto “braccialetto elettronico”, per precisare che tra gli accertamenti già previsti da parte della polizia giudiziaria in relazione alla “fattibilità tecnica” dell’utilizzo di tale strumento è inclusa anche la fattibilità operativa, collegata alla effettiva efficacia e funzionalità dello strumento rispetto al caso concreto e durante tutto il corso dell’applicazione della misura cautelare.