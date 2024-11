.com - Very Mobile premiata al 56° KEY AWARD

Roma, 29 novembre –, operatore telefonico attivo sul mercato italiano dal febbraio 2020, è stataal 56° Key& 11° Radio Key, nella categoria “Special Effects & Animation” che premia i migliori film pubblicitari con effetti e animazioni digitali. Il riconoscimento è stato assegnato alla campagna di comunicazione, in occasione dell’evento di premiazione che si è svolto il 25 novembre nella suggestiva cornice della Santeria di Milano.La sorprendente tartaruga che corre, balla e stupisce per la sua velocità è l’inusuale testimonial di. La simpatica testuggine riveste le caratteristiche che sin dall’esordio hanno contraddistinto il brand: un marchio all’avanguardia che propone servizi innovativi e si contraddistingue per la sua trasparenza, con offerte convenienti che sono per sempre, anche in 5G.