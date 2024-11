Chietitoday.it - "Vasto tra semafori, code e consigli assurdi: riproporremo la questione in consiglio comunale"

Leggi su Chietitoday.it

"La riattivazione del semaforo tra via Pitagora e corso Mazzini, così come quelli di altri incroci sempre in zona corso Mazzini, ha trasformato la zona in un vero e proprio incubo per residenti ed esercenti.chilometriche, traffico bloccato, gas di scarico, inquinamento alle stelle e disagi.