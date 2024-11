Valentine Debord | Su automotive ritardo di dieci anni Stellantis investa in ricerca e sviluppo

Leggi su .com

(Adnkronos) – La crisi che sta subendo il settore dell’a livello europeo, soprattutto la Germania, è dettata dal fatto che “si producono grandi auto che però non corrispondono alla domanda di mercato”. La sfida per i gruppi comeo Renault è quella di mantenere in Europa loe lasulla tecnologia .L'articolo: “Sudiin” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.