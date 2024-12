News.robadadonne.it - Valentina Nappi è incinta, e i commenti degli haters (purtroppo) non si fanno attendere

La pornoattriceha annunciato sui suoi social di essere in attesa del primo figlio con il marito, Giovanni Lagnese, matematico di formazione e ideatore della guida gastronomica Gourmet Concerto, con cui è sposata da quattro anni.ha rivelato la gravidanza mostrandosi fasciata da un abito nero e accompagnando le foto con la caption “L’attesa è finita” (wait is over).In un secondo post, un video,scrive di non vedere l’ora di conoscere il bebè. Peccato che, in entrambi i post, l’atmosfera di gioia sia stata rovinata daivelenosi dei soliti, che ovviamente non hanno sprecato l’occasione di fare terribili battute sulla gravidanza e sulla professione dell’attrice hard. Vi raccomandiamo.